МЧС России подарило Сирии аэромобильный госпиталь

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4f20bce30f7c24b981e4666f75f098ab МЧС России подарило Сирии аэромобильный госпиталь МЧС России 31 декабря передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь, работавший недалеко от Алеппо.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Госпиталь передадут вместе с медицинским оборудованием, препаратами, расходными материалами.

Договор о безвозмездной передаче госпиталя подписали директор департамента международной деятельности МЧС России Александр Романов и представитель Министерства здравоохранения Сирии Зиад аль Хай Джаха.

«Надеемся, что это будет весомым вкладом по оказанию медицинской помощи Сирии и защите населения этой страны от чрезвычайных ситуаций», —  сказал Романов.

Зиад аль Хай Джаха поблагодарил спасателей за помощь, которую они оказали гражданам Сирии, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как писал интернет-портла «Кубань 24», МЧС России 1 декабря по поручению президента направило в Сирию аэромобильный госпиталь с врачами отряда «Центроспас».

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