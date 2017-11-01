МЧС: с наступлением осенне-зимнего сезона на Кубани выросла вероятность возникновения ЧС

Об этом 31 октября рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по краю Павел Иванов. Основные риски связаны с ветром и осадками.

«То есть можно говорить, что в среднем за осенне-зимний период на Кубани происходит до десяти чрезвычайных ситуаций, и это много. Однако в целом, нужно сказать, что сезонные риски мы знаем, опасные участки определены, органы управления, силы и средства готовы к действиям по предназначению», — заявил Иванов.

Главными факторами рисков ЧС являются особенности рельефа, резкие изменения погодного и температурного режимов, сильные осадки и активная циклонная деятельность, быстрая смена атмосферных фронтов.

На первом месте стоит риск отключения электроэнергии. Большую опасность также несут сильные ветры. Так, в Новороссийске при сильном похолодании скорость ветра может достигать 40 м/с. Непогода предстоящей зимой может вызвать заторы на автотрассах федерального и регионального значения, нарушить работу железнодорожного транспорта и авиации.

В случае резких перепадов температур воздуха и обильных осадков возможно возникновение ЧС, связанных с подтоплением пониженных участков местности, населенных пунктов и прибрежных территорий. В зоне риска – территории Абинского, Апшеронского, Белореченского, Крымского, Северского, Туапсинского районов, а также городов Горячий Ключ, Геленджик, Новороссийск, Сочи.

«На территории Краснодарского края находится один лавиноопасный район — в Сочи, где под постоянным наблюдением 47 лавиноопасных очагов, они несут угрозу объектам инфраструктуры и жизнедеятельности людей», — уточнил начальник ЦУКС.

В морских портах Анапы, Ейска, Геленджика, Новороссийска, Туапсе, Темрюка при резком понижении температуры возможны обледенения судов. Возможны затруднения в работе Керченкой паромной переправы.

Иванов подчеркнул, что оперативные службы региона держат ситуацию на контроле, сообщает «Интерфакс».

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