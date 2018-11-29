МЧС: ситуация с погодой на Кубани находится под контролем

Во всех районах 29 ноября организовали оперативные штабы, экстренные службы приведены в готовность.

На места аварий готова выдвинуться аэромобильная группировка в составе 100 человек.

«На данный момент по территории края проходят обильные осадки в виде мокрого снега. За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

В крае продолжает действовать экстренное предупреждение. Возможны подъемы уровней рек и обрывы линий электропередач.

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник