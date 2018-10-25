МЧС составило план по оказанию адресной помощи в местах подтоплений на Кубани

Краснодарский край продолжает бороться со стихией до сих пор. Вслед за Туапсинским районом режим чрезвычайной ситуации ввели и в Апшеронском.

Больше всего пострадало побережье региона. В 27 населенных пунктах подтопило больше 1,6 тыс. домовладений. Вода не уходит, поэтому спасатели еще не могут попасть в каждый дом. Уже эвакуированы 460 человек. Они находятся во временных пунктах размещения. Организовано горячее питание, подвозят теплые вещи. Школы и детские сады закрыты. МЧС России стягивает на юг технику и людей в помощь местным экстренным службам. Готовы приехать на Кубань и из соседних регионов, чтобы участвовать в поисково-спасательных работах.

«Дополнительно для ликвидации ЧС приводится в готовность расчет сил Донского спасательного средства в количестве 100 человек и 27 единиц техники, а также вертолет МИ-8 МЧС России. Спланировано оказание адресной помощи населению», — сказал начальник пресс-службы МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил организовать оказание медпомощи людям в зоне подтопления. В эпицентре событий работает и краевой оперативный штаб министерства здравоохранения. Всего на местах дежурят 52 врачебно-сестринские бригады. Они оказывают всю необходимую помощь, в том числе и психологическую. Пока госпитализированы два человека.

По-прежнему несколько населенных пунктов остаются без света и газа. К ремонтным работам приступят после ливней.

Тем, кому необходима питьевая вода, нужно обратиться по телефону 8 (861) 268-64-40. Подвоз уже организовали.

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