МЧС: спасение рыбаков на тонком льду влечет большие финансовые издержки

Глава ведомства Евгений Зиничев считает, что рыбаки, выходящие на лед вопреки предупреждению МЧС, должны оплачивать топливо, которое расходуется на их спасение.

«Спасение рыбаков влечет большие финансовые издержки. Запрет выхода на лед дает право поднять вопрос о том, чтобы выставить счет за поисково-спасательную операцию — как минимум, за ГСМ», — заявил Зиничев.

По словам главы МЧС, существует возможность, что в то время, когда спасатели тратят силы и средства на помощь рыбакам, они могут быть необходимы на реальной чрезвычайной ситуации, сообщает РИА «Новости».

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