МЧС: угрозы подтопления в Северском районе нет

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 30 марта сообщили, что угрозы подтопления в Северском районе, где просел грунт на берегу Крюковского водохранилища, нет.

«Угрозы разлива дамбы и подтопления нет. Эвакуацию проводить не будут», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

В связи с происшествием организовали взаимодействие с Кубанским бассейновым-водным управлением. Для снятия угрозы прорыва дамбы увеличили сброс воды с 28,4 куб. м/с до 70 куб. м/с. Сейчас уровень воды в Крюковском водохранилище ниже уровня поверхности земли.

Для предотвращения разрушения участка северной дамбы водохранилища было принято решение низ сухого откоса укрепить минеральным грунтом. Грунт планируют завозить с обеих сторон. Решено снизить уровень воды в водохранилище на 1 м.

Для проведения работ ночью установили четыре световые башни. Организовали работу передвижной АЗС на базе автомобиля ГАЗ-53.

В работах задействованы 3 бульдозера, 3 экскаватора, 44 самосвала. На место направлена аэромобильная группа спасателей из 30 человек, девять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Северском районе 30 марта на берегу Крюковского водохранилища произошла просадка грунта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуацию с нарушением конструктива дамбы в Северском районе необходимо держать на контроле.

Источник