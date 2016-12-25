МЧС увеличило группировку судов в Черном море в районе падения Ту-154

Начальник Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Пазыныч сообщил об увеличении группировки судов в районе падения самолета Ту-154, вылетевшего из Сочи.
«На текущий момент от ЮРПСО в зоне массового скопления обломков работает шесть судов. Планируем увеличить группировку еще на три корабля», — уточнил он.
Пазыныч добавил, что в районе обнаружения пятна работают четыре корабля Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Они занимаются сбором обломков и поиском тел погибших.
Начальник ЮРПСО отметил, что готовности находятся 50 водолазов, которые имеют допуск к работам на глубинах от 20 до 90 м.
«В течение двух часов в район крушения планируется доставить подводный глубоководный аппарат «Фалькон», который будет задействован в точке скопления обломков на траверсе мыса Видный», — сообщил Пазыныч.
По его словам, точка массового скопления обломков находится в 6 км от береговой линии. Глубина там, предположительно, достигает от 80 до 110 м, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м, ближе к Анапе.
Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.