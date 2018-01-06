МЧС: в Армавире в многоквартирном доме произошел хлопок от бытового прибора

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадал один человек.

Заявка о хлопке в многоквартирном жилом доме в районе Военный Городок поступила на пульт дежурного единой службы спасения 6 января в 17:15.

На место происшествия выехали пожарные расчеты. Возгорания не было. Предположительно, хлопок произошел на кухне от бытового прибора. По предварительным данным, есть один пострадавший, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видео с места события в социальные сети выложили очевидцы. По их словам, взрыв, предположительно, произошел на третьем этаже многоквартирного дома.

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