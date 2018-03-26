МЧС: в Кемерове снесут выгоревшее здание ТЦ «Зимняя вишня»

Спасатели ведут поисковые работы на месте пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове в круглосуточном режиме.

Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на оперативном селекторном совещании.

«Группировка сил работает в круглосуточном режиме, работы не останавливаются», — сказал министр.

Глава МЧС РФ отметил, что первый и второй этажи здания полностью расчищены, проводятся работы по укреплению несущих конструкций. В настоящее время основные очаги тления ликвидированы, на контроле пожарных находятся шесть участков, где еще фиксируется высокая температура. Разобрано около 70% завалов четвертого этажа здания. Обследованы также отдельные помещения пятого этажа.

Владимир Пучков сообщил, что на сайте правительства Кемеровской области указан счет для перевода финансовой помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» и поблагодарил тех, кто уже перевел средства.

Кроме того, Владимир Пучков поручил экспертам разработать план сноса здания сгоревшего торгового центра.

«Готовьте проектные решения по сносу здания. Определите, кто будет осуществлять снос, кто контролировать», — сказал глава МЧС России.

Планируется, что снос здания проведут после завершения поисково-спасательных работ и разбора завалов. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 53 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова возросло до 64 человек.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 26 марта приехал в Кемерово вместе с группой следователей центрального аппарата в связи с расследованием уголовного дела по факту гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Во всех храмах Кубани пройдут заупокойные службы о погибших в ТЦ Кемерова.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник