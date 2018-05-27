МЧС: в Краснодаре при пожаре в пятиэтажке частично обрушилась кровля

Заявка о возгорании кровли пятиэтажного дома на улице Димитрова поступила 27 мая в 14:25.

В 14:34 пожарные прибыли на место, в 14:45 огонь локализовали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работают 18 человек и семь единиц техники. Эвакуировали 12 человек. Произошло обрушение кровли — 5 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 100 кв. м.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре загорелась кровля пятиэтажки.

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