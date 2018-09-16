МЧС: в Сочи после ливней подтопило три двора и один дом

Сообщение о подтоплении в Хостинском районе города-курорта поступило в МЧС 16 сентября в 11:15.

От старшего оперативного дежурного Сочинского филиала ЦУКС ГУ МЧС России по краю поступило сообщение о том, что в результате обильных осадков прошедших на территории Сочи произошло подтопление улиц и придворовых территорий поселке Кудепста Хостинского района.

По предварительной информации подтоплено три придомовых территорий, из них в один дом зашла вода. Эвакуация из подтопленного дома не проводилась. Для откачки воды привлечено подразделение МЧС России, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Для уточнения оперативной обстановки на место подтопления направлена оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Дополнительно для откачки воды направлены подразделения ЮРПСО МЧС России и «Кубань-СПАС». Также на месте находятся представители администрации Хостинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи после дождей подтопило улицы в микрорайоне Кудепста.

В районе аула Наджиго Лазаревского района 15 сентября за два часа выпало 49 мм осадков. Из-за этого на некоторые участки дороги сошел селевой поток.

В течение суток 16 сентября на территории Сочи ожидаются сильные дожди, местами ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 20-22 м/с, резкие подъемы уровней воды на реках и малых водотоках, местами с достижением неблагоприятных отметок.

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