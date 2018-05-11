МЧС введет режим повышенной готовности на объектах ЧМ-2018 с 25 мая

Такой режим будет введен на территориях, где состоятся мероприятия чемпионата мира по футболу 2018 года, с 25 мая по 25 июля.

Он будет касаться территориальных подсистем РСЧС — сил и средств всех служб, находящихся в регионе. Также рекомендовано на территориях соответствующих городских округов ввести особый противопожарный режим.

В ведомстве добавили, что постановлением о таком режиме определяются конкретные меры и запреты. В частности, такой режим подразумевает запрет на проведение выжиганий сухой травы, разведение костров на земельных участках всех категорий, а в случае осложнения лесопожарной обстановки — запрет на посещение лесов.

За нарушение противопожарного режима предусмотрена ответственность в виде административного штрафа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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