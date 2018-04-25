МЧС: жертв и разрушений в результате землетрясения на Кубани нет

В ночь на 25 апреля в Новороссийске и Анапе произошло землетрясение. Его магнитуда по уточненным данным составила 4,2 балла.

По словам очевидцев, от подземных толчков передвигались кровати и диваны. Как сообщает МЧС, активность земной коры была зафиксирована в 0:10 в районе станицы Натухаевской. Эпицентр находился на глубине 80 км.

Жители двух приморских городов активно обсуждают это событие в соцстях. Сильнее всего точки почувствовали в станице Анапской. Очевидцы пишут, что там тряслись дома. Активность земли ощутили в Сукко, Алексеевке, Супсехе, хуторе Красном, а также на нескольких улицах Анапы.

По данным краевого МЧС, жертв и разрушений нет, эвакуация людей не проводилась. Предприятия и объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подземный толчок в Анапе зафиксировали 24 апреля в 23:47.

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