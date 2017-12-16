МЧС: звонков о падении метеорита в Сочи не поступало

Об этом в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили вечером 15 декабря.

Информацию о том, что недалеко от горы Ахун в Сочи упал метеорит, 15 декабря распространили в социальных сетях. Пользователи отмечали, что слышали мощный хлопок от Дагомыса до Красной Поляны, а также сообщали о вспышке. Позже появилось видео, на котором якобы был запечатлен момент падения метеорита, но подтверждения, что кадры сняты в Сочи, не было.

«Заявок о предположительном падении метеорита в экстренные службы не поступало», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Распространненую в социальных сетях инфомацию не подтвердили и в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

«Падения объектов внеземного происхождения на федеральные дороги Краснодарского края и Республики Адыгея не зафиксировано, все дороги работают в штатном режиме», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Черноморье» Александр Адзянов.

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