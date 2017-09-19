Меч нападавшего из Темрюка оказался сувенирным

По факту произошедшего в полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Кроме того, что нарушитель угрожал полицейским мечом, он еще и повредил им патрульный автомобиль. Сотрудники полиции задержали 50-летнего местного жителя и доставили его в отдел. Предмет изъяли и направили на экспертизу, которая установила, что он является сувенирным, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следственный отдел ОМВД России по Темрюкскому району возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти». Мужчину арестовали, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюке 18 сентября задержали размахивавшего саблей на улице мужчину.

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