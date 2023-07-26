Медицинским работникам с многолетним стажем выплачивается надбавка

Врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, фармацевтическому персоналу всех учреждений здравоохранения должны выплачиваться следующие надбавки:

🔹постоянно работают стаж от 5 до 10 лет – 5 процентов от тарифной ставки;

🔹 непрерывный стаж работы от 10 до 15 лет – 10 процентов от тарифной ставки;

🔹 непрерывный стаж работы от 15 до 20 лет – 15% от тарифной ставки, 20% от тарифной ставки для медицинских сестер с высшим образованием;

🔹 непрерывный стаж работы более 20 лет – 20% от тарифной ставки, 30% от тарифной ставки для медицинских сестер с высшим образованием.