Медики Керчи призвали граждан сдавать кровь для пострадавших при ЧП в колледже

Требуется кровь с отрицательным резус-фактором.

Крови с положительным резус-фактором уже достаточно, тогда как биоматериала с отрицательным катастрофически не хватает, говорится в сообщении «КерчьИНФО».

Уточняется, что в Керченскую станцию переливания крови образовалась большая очередь из желающих сдать кровь для пострадавших при теракте. Всех жителей до 40 лет с отрицательным резус-фактором просят в скорейшем времени сдать кровь в Городской станции переливания крови.

Министерство просвещения России переведет студентов Керченского политехнического колледжа, где произошел теракт, в другие учебные заведения.

Также усилят охрану Крымского моста. Об этом заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

«Есть стандартные процедуры, которые связаны с обеспечением безопасности транспортного перехода Крымского моста. Эти процедуры предусматривают, что управление ведомственной охраны моста осуществляет патрулирование и охрану. Частота этого патрулирования будет усилена», — цитирует Дитриха «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 17 октября в одном из помещений политехнического колледжа Керчи произошел взрыв. Точное число погибших устанавливается, в приемное отделение городской клинической больницы №1 поступили более 15 человек. Причиной взрыва в колледже Керчи стало взрывное устройство.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Возбудили уголовное дело по факту взрыва в одном из колледжей Керчи по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

В Крыму объявят трехдневный траур по погибшим в Керчи. Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания.

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