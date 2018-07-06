Медики Кубани борются за жизнь женщины после ДТП в Белореченском районе

По поручению министра здравоохранения края Евгения Филиппова, пострадавшей оказывают всю необходимую медпомощь.

Служба скорой помощи оперативно доставила женщину в районную больницу. В настоящий момент пациентка находится в операционной. Врачи борются за ее жизнь.

В район направили бригаду краевой санитарной авиации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 июля в 17:30 произошло ДТП в районе хутора Гливенко. Водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате аварии погибли девять человек, в том числе ребенок.

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