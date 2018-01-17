Медики Кубани просят быть пешеходов аккуратными в период непогоды

В регионе начался травмоопасный период. В холода число пациентов больниц возрастает в несколько раз, говорят врачи. Тысячи людей обращаются за медицинской помощью с ушибами и переломами.

«Участились травмы, связанные с падением на скользкой дороге. Очень много переломов лучевой кости в типичном месте, переломов проксимального отдела бедра у пожилых людей. Дети в основном ломают руки, катаясь с горок на санках, на скользящих поверхностях», — рассказал заведующий травматологическим отделением Лабинской районной больницы Николай Рудь.

Для передвижения по городу медики советуют выбирать обувь на низком, устойчивом каблуке и с рельефной подошвой. Держать руки в карманах не стоит. Так слишком сложно удержать равновесие. При необходимости можно взять с собой трость. От ночных прогулок лучше воздержаться.

Внимательными нужно быть и водителям. В ГИБДД просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Снежная и морозная погода на Кубани продержится до конца рабочей недели. После в крае ожидаются повышение температуры.

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