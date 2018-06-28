Медики Кубани спасли пациента после двух остановок сердца

Скорая помощь, городские врачи и специалисты Краевой клинической больницы № 1 совместно боролись за жизнь пациента с клинической смертью.

В Краснодаре в мае на пульт скорой помощи поступил вызов: мужчина 57 лет жаловался на резкую боль в сердце и давящую боль за грудиной. Через десять минут по указанному адресу уже находилась бригада подстанции скорой помощи. Бригада фельдшеров диагностировала у пациента обширный инфаркт, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Медики подготовили мужчину к транспортировке и отнесли его на носилках к машине. В пути у мужчины наступила клиническая смерть. Применили дефибриллятор. Появился пульс, сердце заработало.

Пациенту срочно требовалась операция. Его доставили в ближайшую клинику — городскую больницу № 1. Там бригаду БСМП уже ждали реаниматологи. До того как пациента довезли до реанимации, у него случилась повторная клиническая смерть. Возобновить работу сердца снова помог дефибриллятор.

Вечером того же дня, оказав всю необходимую помощь, медики первой городской больницы доставили пациента в ККБ № 1. Мужчине требовалось сложное оперативное вмешательство.

Без сознания в крайне критическом состоянии его доставили из приемного покоя прямо в рентген-операционную НИИ-ККБ № 1. Врачи выполнили хирургическое лечение двух пораженных сосудов сердца — огибающей артерии и правой коронарной артерии, поставили четыре стента. Такая экстренная операция заняла 45 минут.

В начале июня мужчина, завершив курс лечения в кардиологическом отделении, выписался из больницы.

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