Медики планируют привить от гриппа 47% жителей Краснодарского края

Прививочная кампания стартовала 12 сентября.

Сделать укол нужно задолго до начала сезона простуд, говорят медики. Инъекция, если не убережет от инфекции, то поможет перенести болезнь без осложнений. В группе риска находятся дети, пожилые люди, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями.

В Кореновске прививки уже сделали ученикам нескольких школ. Вакцина содержит два штамма вируса. Перед тем как сделать укол, детей обязательно осматривал педиатр.

«Сейчас мы проводим прививочную кампанию и смотрим, чтобы дети не болели, чтобы у них не было температуры. Других противопоказаний нет — только острые заболевания, протекающие с температурой», — рассказала врач-педиатр кореновской центральной районной больницы Елизавета Пономарева.

Завершить кампанию в детских садах и школах планируют до конца сентября, а взрослые смогут сделать прививку в поликлинике.

Ежегодно в Краснодарском крае от гриппа бесплатно вакцинируют около 3 млн человек. По числу прививок Кубань входит в тройку лидеров среди регионов России. Благодаря этому эпидпорог в регионе не превышался уже несколько лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», старт прививочной кампании на Кубани дал губернатор Вениамин Кондратьев.

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