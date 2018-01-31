Медики посетят каждый район в рамках акции «Кубань — край долгожителей»

Минздрав Краснодарского края запустил проект для пожилых людей. Мобильные группы будут бесплатно обследовать пенсионеров.

Пациенты смогут пройти диагностику сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, проверить зрение и сделать УЗИ. Специалисты проконсультируют пожилых людей и назначат лечение. Особое внимание уделят тем, кто не может самостоятельно выходить из дома и нуждается в наблюдении краевых медиков.

«Пациент будет доставляться для осмотра силами центральной районной больницы. У нас есть специальные бригады, которые могут перевезти пациента. Также врачи могут приходить к пенсионерам домой», — пояснила заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко.

Бригады будут выезжать в районы каждый месяц. Новый профилактический проект краевого минздрава стартует в феврале.

Сейчас на Кубани действует трехэтапная модель помощи людям преклонного возраста: в поликлинике, больнице и санатории. Ежегодно стационарное лечение получают более 400 тыс. пожилых пациентов — это больше 35% от общего числа.

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