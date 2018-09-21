Мединский наградил руководителя Кубанского казачьего хора Захарченко

Церемония награждения деятелей культуры и искусства прошла 20 сентября в Государственном Большом академическом театре.

Министр культуры Владимир Мединский вручил художественному руководителю и главному дирижеру Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко нагрудный знак Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру».

Виктор Захарченко — народный артист России, дважды лауреат Государственной премии РФ, дважды Герой труда Кубани, профессор, композитор, член Патриаршего совета и Общественного совета Союзного государства, сопредседатель Союза национальных профессиональных народных коллективов России, полковник Кубанского казачьего войска, доктор искусствоведения, кавалер ордена Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского.

В День России 12 июня 2016 года в Георгиевском зале Кремля президент Владимир Путин вручил Виктору Захарченко почетный знак лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Previous

Next

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник