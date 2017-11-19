Мединский: сказка «Последний богатырь» обошла по сборам «Викинг»

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что картина Disney российского производства в стране стала самым кассовым фильмом года.

«Последний богатырь» побил рекорд кассовых сборов кинокартины «Викинг» с Данилой Козловским.

«Это хорошее кино [«Последний богатырь»], на которое можно пойти всей семьей, которое интересно и взрослым, и детям. Некоторые по два раза ходят», — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что фильм полностью российского производства, но сделан «с голливудским размахом».

По данным портала «Кинобизнес сегодня», сказка собрала 1 млрд 520 млн рублей против 1 млрд 421 млн рублей у «Викинга».

Мединский рассказал, что до конца года выйдут в прокат отечественные фильмы и мультфильмы «Легенда о Коловрате», «Движение вверх» (о мюнхенской Олимпиаде 1972 года), «Елки новые» и «Три богатыря и принцесса Египта», сообщает ТАСС.

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