Мединский высоко оценил участие Кубани в акции «Ночь кино»

Краснодарский край признали лидером по проведению мероприятий в рамках Года кино.

Свою оценку министр культуры РФ Владимир Мединский озвучил на заседании коллегии ведомства, посвященном развитию кинематографа и Фонда кино. На мероприятии присутствовали заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Наталья Тимакова, руководители Минкультуры России, деятели культуры Иосиф Кобзон, Никита Михалков, Владимир Толстой, Константин Эрнст, Алексей Учитель.

С отчетным докладом выступила министр культуры региона Виктория Лапина. Она сообщила, что благодаря эффективному взаимодействию администрации края и Фонда кино в 11 населенных пунктах были открыты 14 кинозалов, оснащенных современным цифровым оборудованием. Благодаря этому в пять раз увеличилась их посещаемость. В 2017 году в Краснодарском крае будут переоснащены еще восемь кинозалов в семи муниципальных образованиях.

«Результат реализации проекта поддержки кинотеатров — это 91% современных цифровых кинозалов от общего количества. Но мы, конечно, стремимся к стопроцентному показателю и уже подали в Фонд кино девять заявок для участия в следующем этапе программы», — цитирует Лапину пресс-служба администрации Краснодарского края.

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