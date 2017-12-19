Мединского возмутило количество сеансов «Звездных войн» в кинотеатрах России

Министр культуры РФ Владимир Мединский 19 декабря предложил ограничивать число показов каждого фильма в кинотеатрах.

Такое заявление он сделал на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. По словам Владимира Мединского, готовится законопроект, по которому предлагается запретить выделять более 35% сеансов в кинотеатре под один фильм.

«Это разумная антимонопольная мера, принятая в разных странах. Иначе западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50-60% под один фильм. Если мы посмотрим систему ЕАИС, то фильм «Звездные войны» сейчас в результате здоровой конкуренции имеет 50% сеансов в стране. Это называется монополия, ведущая к загниванию. Соответственно, как с ними конкурировать? Они просто давят нас», — сказал Мединский, обращаясь к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

По его мнению, ограничение числа сеансов даст зрителю возможность выбирать фильм. Другим предложением министра стало введение отчисления с каждого проданного билета на поддержку отечественного кино.

«Для понимания — во Франции это 12% с каждого билета. Мы предлагаем начать с 3%, что позволит нам получать не менее 1,5 млрд рублей ежегодно в фонд кино. Кинотеатры в целом эту меру поддерживают», — сказал Владимир Мединский.

Министр также предложил жестче бороться с кинопиратством.

«В настоящее время мера работает в мягком варианте, сейчас с Минкомсвязи согласовали более жесткий вариант законопроекта — пиратский контент будет блокироваться в течение 72 часов», — цитирует министра культуры РФ «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые «Звездные войны» за первый уикенд собрали 453 млн 784 тыс. рублей.

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