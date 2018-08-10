Медведев: будущие санкции — это объявление экономической войны России

Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

По его словам, если последует что-то вроде запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, такие западные санкции против России можно будет расценить как объявление экономической войны, и на эту войну надо будет реагировать экономическими, политическими или иными методами.

Говоря об уже действующих и недавно объявленных санкциях, Медведев подчеркнул, что эти меры — ограничение экономической мощи России. Глава кабмина добавил, что санкции в отношении Москвы вводились неоднократно и в советский период.

«Наша страна в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле», — цитирует премьер-министра «Интерфакс».

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