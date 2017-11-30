Медведев: надо уходить от договоров долевого строительства в ипотеку

Об этом председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил 30 ноября, отвечая на вопрос журналистов во время ежегодного интервью российским телеканалам.

«Во-первых, нельзя допустить манипулирования деньгами дольщиков в будущем. Вымещения на стройку или компенсации. Это должно быть учтено в договоре. Если заложить около 1-2%, то на общую стоимость это не повлияет. А этот «денежный мешок» поможет избежать проблем в будущем. Другая часть проблемы состоит в необходимости помочь тем, кто уже оказался в такой ситуации», — сказал Медведев.

Медведев добавил, что эту работу при поддержке федерального центра ведут сами регионы. По его словам, в будущем следует постепенно отказаться от договоров долевого строительства и уходить в ипотеку.

«Это рудимент недоразвитого жилищного рынка», — отметил премьер-министр.

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