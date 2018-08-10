Медведев назвал изменения в пенсионной системе болезненной, но необходимой мерой

Премьер-министр РФ предположил, что на финальной стадии обсуждения законопроекта президент РФ также выскажет свое мнение.

«Это действительно сейчас самый сложный вопрос, который вызывает большие дискуссии в обществе. Даже если человек хочет работать, такого рода изменения в пенсионном законодательстве большинство не радуют. Как справедливо заметил Владимир Путин, это никого не радует и среди членов правительства», — сказал Медведев на встрече с работниками Кроноцкого заповедника.

Как подчеркнул премьер, есть решения, которые по разным причинам необходимы. По словам Медведева, эта необходимость связана с тем, что пенсионная система находится в весьма непростом положении. Он напомнил, что в период ее формирования на одного пенсионера приходилось четыре с небольшим работающих человека, что было связано с небольшой продолжительностью жизни. Сегодня это соотношение уже почти один к одному.

«С точки зрения развития страны это хорошо, люди живут дольше. Но с точки зрения бюджетной системы — это большие риски, потому что в какой-то момент эту систему просто может разорвать, несмотря на то, что мы ее дотируем и можем переводить определенные деньги из резервов», — добавил премьер.

Медведев также обратил внимание на то, что предложения правительства сформулированы таким образом, чтобы был определенный период, в течение которого происходит переход к новому пенсионному возрасту. По мнению правительства, этот период достаточно разумный.

Парламенту еще предстоит рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей. Минтруд РФ пообещал максимальную страховую пенсию до 34 тыс. рублей.

По прогнозам Минздрава РФ, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России достигнет 80,1 года. По прогнозам Минфина РФ, изменение пенсионного возраста даст прирост собственных доходов Пенсионного фонда на 5,9% в 2019 году.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства знает о реакции общества на предполагаемые изменения в пенсионном законодательстве. В России власти 61 региона выразили положительные мнения о законопроекте.

На Кубани депутаты поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство поручило повысить пенсии в два раза выше инфляции.

В Госдуме 21 августа пройдут большие парламентские слушания по пенсионному законопроекту.

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