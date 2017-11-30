Медведев: нужно инвестировать в глубокую переработку зерна

В 2017 году урожай зерновых и зернобобовых в РФ составил рекордные 140 млн т зерна.

«Ни в каком веке, ни при каком строе таких показателей не было. Россия стала самым крупным нетто-экспортером. Это капитал, который может помочь и аграриям», — сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября во время ежегодного интервью российским телеканалам.

По его словам, Россия может выйти на экспортные показатели 45-50 млн т в год. Медведев считает важным инвестировать в логистические возможности для эффективной транспортировки зерна, а также снизить тарифы ж/д-перевозок, чтобы помочь производителям зерна.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году урожай зерновых и зернобобовых в Краснодарском крае составил 14,7 млн т. Впервые в этом году в промышленных масштабах на Кубани собрали пшеницу второго сорта. Таких успехов удалось добиться благодаря слаженной работе хлеборобов, ученых и селекционеров.

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