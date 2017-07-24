Медведев: нужно создавать жилье в среде, отвечающей подходам XXI века

Премьер-министр прибыл в Краснодар 24 июля на форум «Городская среда». Вместе с губернатором края Вениамином Кондратьевым он прогулялся по центру кубанской столицы.

Председателю правительства показали сквер Дружбы народов — один из удачных примеров организации общественного пространства. Как отметил глава региона, сейчас по всей Кубани, даже в небольших станицах, активно создают зоны отдыха и новые парки.

«Как бы мы ни говорили, программа «Комфортная среда» нужна. Мы можем понастроить сколько угодно квадратных метров, но если не будет комфортной среды, жизнь там не поселится. Поэтому благодаря этой федеральной программе мы можем создать жизнь», — сказал Вениамин Кондратьев.

О том, какими должны быть города будущего, говорили на форуме «Городская среда», который открылся в выставочном комплексе «Экспоград Юг». На четырех дискуссионных площадках обсуждали комфортные дворы, благоустройство парков, скверов, улиц и площадей в больших и малых городах. Участники обменивались мнениями, делились опытом и своими наработками. Там же представили проект местных разработчиков — заправку для электрокаров. Она полностью автономная и работает от солнечных батарей. Уже на пленарном заседании Дмитрий Медведев отметил, что городская среда — это приоритетный партийный проект «Единой России». Сегодня в городах проживает более 70% населения страны.

«Главная цель — это действительно не квадратные метры, а жилье в комфортной современной среде, отвечающей условиям и подходам XXI века. Именно поэтому проект по формированию комфортной городской среды является важной частью стратегии пространственного развития, которую мы сейчас готовим в рамках основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года. Важно, чтобы эти изменения в городской среде не ограничивались одним годом. Поэтому я считаю, что средства на государственную поддержку и благоустройство городской среды должны быть предусмотрены в нашем трехлетнем бюджете», — отметил Дмитрий Медведев.

О комплексном развитии городов неоднократно говорил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. За последние два года в крае не было узаконено ни одного самостроя. Разрешения на строительство выдаются только при полном соответствии проекта правилам землепользования и застройки: в проекте дома должны быть предусмотрены детские и спортивные площадки, парковка и зеленые зоны. В 2017 году на благоустройство территорий Краснодарского края выделено более 1,5 млрд рублей. Участниками программы стали 22 муниципалитета.

«Краснодарский край намного раньше стал заниматься благоустройством общественных пространств, потому что это курортный регион, сюда едет вся Россия. Поэтому, что касается общественных пространств, я думаю, что мы во многом опережаем многие регионы страны», — пояснил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Участие в конференции «Городская среда» приняли более 1 тыс. человек из 85 субъектов страны.

Фоторепортаж с прогулки Дмитрия Медведева по Краснодару смотрите здесь.

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