Медведев: оборудование для горнолыжных трасс должно быть российским

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f3c58c4f05b497da33f53f1df17dde2a Медведев: оборудование для горнолыжных трасс должно быть российским Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым наладить в России производство оборудования для горнолыжных трасс.

«Можно посмотреть на импортозамещение. Целый ряд конструкций, в том числе металлоконструкций, которые связаны с подъемниками, — это большие и сложные сооружения, которые мы закупаем за границей за большие деньги. Вполне можно это железо производить дома», — отметил премьер.

Он добавил, что можно попытаться договориться с  зарубежными производителями такого оборудования об открытии производств в России.

Глава Правительства РФ также заявил о необходимости ввести регламентацию работы горнолыжных инструкторов и обеспечить защиту их трудовых прав и страхование жизни туристов, сообщает ТАСС.

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