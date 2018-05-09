Медведев опубликовал в Twitter фотографии своих дедов-фронтовиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в День Победы поделился с подписчиками своего аккаунта в Twitter снимками своих дедов-фронтовиков.

«Два моих деда — Афанасий Медведев и Вениамин Шапошников», — представил их председатель правительства.

Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником.

«Мы помним и гордимся теми, кто спас нашу страну и отстоял ее свободу», — говорится в сообщении премьер-министра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» в Москве нес в руках портрет отца-фронтовика.

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