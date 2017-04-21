Медведев осмотрел новейший ледокол «Новороссийск»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Мурманск в апреле осмотрел новейший ледокол «Новороссийск».

Капитан ледокола Ярослав Вержбицкий показал премьеру пульт управления кораблем. Главе Правительства РФ сообщили, что «Новороссийск» стал пятым ледоколом в своем классе. До него были построены «Москва», «Санкт-Петербург», «Владивосток» и «Мурманск».

Премьер отметил, что Россия является лидером в области строительства ледоколов. Медведев оставил запись в книге почетных гостей судна, пожелав его экипажу успехов в работе, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Выборгский судостроительный завод в декабре 2016 года передал Росморпорту дизель-электрический ледокол проекта 21900 М «Новороссийск». В феврале ледокол вернулся из первого арктического похода в порт Мурманск. В марте «Новороссийск» принял участие в международном форуме «Арктика — территория диалога» в Архангельске.

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