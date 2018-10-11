Медведев поддержал инициативу Кондратьева о создании селекционного центра на Кубани

Во время XX российской агропромышленной выставки «Золотая осень» губернатор Кубани Вениамин Кондратьев представил главе правительства Дмитрию Медведеву проект селекционно-генетического центра.

Во время общения с премьер-министром глава региона отметил, что Краснодарский край — один из крупнейших производителей животноводческой продукции в стране. Регион занимает второе место в России по производству молока и лидирует по переработке молочной продукции.

«Перерабатывающие предприятия края загружены наполовину. Сегодня наша стратегическая задача — это дальнейшее развитие животноводства, увеличение молочного поголовья, которое и даст недостающие 50% молока перерабатывающему комплексу. А для этого необходимо развивать животноводческую селекцию», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, край испытывает дефицит поголовья КРС, особенно высокопродуктивных пород. Так, за последние десять лет из 40 тыс. приобретенных коров, 30 тыс. голов — импортные.

«Если мы говорим об изменении ситуации, то должны развивать животноводческую селекцию. Сегодня краю необходим свой селекционный центр», — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Медведев поддержал инициативу Вениамина Кондратьева.

«Готовьте предложение. Селекция это, безусловно, важнейшая составляющая животноводческой отрасли», — заключил председатель правительства РФ.

Стоимость проекта селекционного центра — около 1,7 млрд рублей. Создание центра позволит существенно снизить зависимость от импорта, нарастить объемы производства молока и уже к 2030 году выйти на производство 2 млн т молока в год. Это почти в два раза больше нынешнего уровня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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