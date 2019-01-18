Это позволит значительно снизить цены на технику для сельхозтоваропроизводителей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря федеральным программам крупные и мелкие хозяйства имеют возможность постоянно обновлять парк сельхозмашин. На Кубани предприятия тратят на это до 5 млрд рублей в год.

«В регионе крайне востребована программа субсидирования «1432», по которой в прошлом году производителям техники компенсировали до 25% ее стоимости. Программа выгодна не только производителям техники, но и в целом агропромышленному комплексу. Она позволяет снизить цены для сельхозтоваропроизводителей. Мы заинтересованы в том, чтобы программа работала и увеличилась с 8 до 15 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово рассмотреть такую возможность. Он отметил, что нужно посмотреть на реальные темпы выпуска, потребности, которые формируют сами потребители, региональные заявки.

«Мы готовы это сделать. В каком именно объеме — давайте мы в рабочем порядке это обсудим и определимся, как и в каких цифрах это необходимо будет осуществить», — цитирует премьер-министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани попросил увеличить сумму субсидий по программе лизинга сельхозтехники до 500 млн рублей.

Дмитрий Медведев утвердил правила получения субсидий на покупку сельхозтехники. В прошлом году на субсидии для покупки сельхозтехники выделили 10 млрд рублей из федерального бюджета, на 2019 год предусмотрено 8 млрд рублей.

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