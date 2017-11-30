Медведев поддержит Путина на выборах, но сам выдвигаться не будет

Премьер-министр сообщил об этом 30 ноября во время ежегодного интервью российским телеканалам.

«В отношении кандидатов в президенты все будет понятно совсем скоро. Если действующий президент РФ Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру или согласится на ее выдвижение, безусловно и недвусмысленно, партия «Единая Россия» и я, как ее председатель, будем его поддерживать. Мы считаем, что он является успешным президентом, который руководит нашей страной. И в этом плане все должно быть сделано в рамках закона», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, кто будет выдвигать, зависит от самого кандидата. Если Путин согласится выдвинуть свою кандидатуру, и если поддержка ему потребуется, партия ее обеспечит.

«Что касается меня лично, то в текущем политическом периоде я себя в этом качестве не вижу. Но работу я продолжу», — заключил премьер-министр.

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