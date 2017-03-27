Медведев подписал постановление о выдаче водительских прав в МФЦ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке замены и выдачи водительских удостоверений.

Документ опубликован на сайте Правительства РФ.

Теперь многофункциональные центры наделяются полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений Госавтоинспекции.

Также внесены изменения, уточняющие вопросы замены прав до истечения срока их действия.

«В настоящее время в случае замены водительского удостоверения до истечения срока его действия первоначально установленный срок не подлежит изменению. Проектом постановления предусмотрено положение, предусматривающее возможность при условии предоставления медицинского заключения получать удостоверение сроком на десять лет», — сообщается в документе.

Помимо этого, уточнена процедура обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в МФЦ можно будет получить общегражданские паспорта. Минздрав предложил выдавать там медицинские полисы.

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