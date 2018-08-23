Медведев получил спортивную травму

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что некоторые мероприятия в рабочем графике премьер-министра были отменены. В пресс-службе подтвердили, что публичных мероприятий не планируется и в ближайшее время.
«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — цитирует сообщение пресс-службы кабмина ТАСС.
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