Медведев пообещал ослабить федеральное регулирование расходов регионов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 февраля заявил, что федеральный центр даст регионам больше самостоятельности в том, на что тратить деньги.

«Огромное количество денег расходуется регионами и муниципалитетами для того, чтобы осуществлять свои полномочия. По подсчетам Минфина, это сумма огромная — около 7 трлн рублей в год. Но проблема в том, что на 95% федеральный центр диктует, как эти деньги расходовать», — пояснил глава кабмина.

Он добавил, что центральные власти выдают такие указания, так как набор полномочий регионов, например, по образованию и здравоохранению, должен исполняться по единому для всей страны стандарту. При этом Медведев назвал запредельным существующее федеральное регулирование.

«Мы договорились о том, что мы жесткий федеральный «поводок» должны ослабить», — сообщил премьер.

Он также отметил, что богатые регионы должны получать меньше помощи и поддержки от федерального центра, чем регионы победнее. По словам премьер-министра, «это и есть бюджетное выравнивание, это и есть доведение стартовых возможностей до какого-то усредненного уровня».

«Если рассуждать о том, кто чем делится, то я напомню, что мы только что приняли решение о том, что 1% от прибыли, которая зачислялась в бюджет регионов как региональная составляющая, будет централизована на федеральном уровне. Это приблизительно 100 млрд рублей по году, и пойдет на общие дотации для всех регионов. Таким образом, сумма этих дотаций составляет более 600 млрд рублей», — заявил Медведев.

Он также рекомендовал губернаторам привлекать больше инвестиций для развития, сообщает ТАСС.

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