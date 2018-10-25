Медведев поручил оказать помощь пострадавшему от стихии Туапсинскому району

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал профильные ведомства помочь в восстановлении инфраструктуры района.

Медведев отметил, что в Туапсинском районе сложное стихийное бедствие, в котором погибли два человека. Также есть люди, оставшиеся без крова. На место вылетел глава МЧС.

«Я просил бы всех, кто отвечает за организацию процесса оказания помощи региону, в этот процесс включиться: посмотреть как вопросы социальной поддержки, так и технологические вопросы, включая восстановление газоснабжения, дорог и мостов», — сказал Медведев на заседании правительства.

Медведев добавил, что в Туапсе есть проблемы с транспортной инфраструктурой из-за наводнения.

«Надо посмотреть на транспортную инфраструктуру в целом, посмотреть на связь. Просил бы всем этим вместе заняться», — цитирует Медведева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

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