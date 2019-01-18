Премьер-министр добавил, что правительство считает необходимым, чтобы сельское хозяйство в стране было обеспечено техникой.

Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о возможности предоставлять среднему и малому бизнесу сельхозтехнику в краткосрочную аренду.

«Мы говорим об этом не первый раз, и такие предложения на машинотехнологических, машинотракторных станциях можно было бы реализовать», — заявил он.

Медведев подчеркнул, что производство сельскохозяйственной техники в РФ успешно развивается. Он напомнил, что в 2006 году доля российской техники на полях составляла 5-10%. Сейчас этот показатель составляет более 60%, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», совещание о развитии производства сельхозтехники проходит в Краснодаре на площадке машиностроительного завода CLAAS. В нем принимают участие вице-премьер Дмитрий Козак, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

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