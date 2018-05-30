Медведев потребовал от регионов быстрее погасить долги за ЖКХ

Об этом он заявил на заседании правительства в мае.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это необходимо для качественной подготовки к новому отопительному сезону.

«Регионы, конечно, должны не копить долги [за ЖКХ], а погашать, и делать это как можно быстрее, не дожидаясь новой зимы», — подчеркнул глава кабмина.

Дмитрий Медведев отметил, что особенно большой рост размера долгов за электроэнергию зафиксирован в Северо-Кавказском и Центральном федеральном округах, за услуги ЖКХ — в Центральном и Приволжском федеральных округах, сообщает ТАСС.

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