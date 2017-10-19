Медведев потребовал ввести электронную сертификацию региональной агропродукции

По словам главы правительства, это поможет в развитии экспорта.

«Надо совершенствовать правила ветеринарного контроля, включая ведение электронной сертификации по региону: это позволит нам лучше использовать наши экспортные возможности, потому что в целом ряде стран требуют более четкой информации о качестве нашего зерна, и это нужно обеспечить», — заявил Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

Он подчеркнул, что рекордный урожай дает большие возможности для развития экспорта и отметил необходимость развития инфраструктуры: строительство новых терминалов в портах, оптово-распределительных центов, сообщает ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник