Медведев поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил, что работники культуры своими проектами и работами всегда дарят особые эмоции и незабываемые впечатления.
Поздравительная телеграмма опубликована 25 марта на сайте правительства.
«В музеях благодаря вам сохраняются шедевры, а в библиотеках — редкие фолианты. Вы формируете уникальное многонациональное культурное пространство, которое объединяет миллионы людей. А главное — делаете все для того, чтобы российская культура развивалась, была живой, современной», — говорится в сообщении.
Медведев отметил, что работники культуры своими проектами и работами всегда дарят особые эмоции и незабываемые впечатления.
«В этот знаменательный день от всего сердца хочется поблагодарить вас за большую любовь к своему делу, пожелать творческих успехов, вдохновения», — добавил он.
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