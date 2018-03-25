Медведев поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил, что работники культуры своими проектами и работами всегда дарят особые эмоции и незабываемые впечатления.

Поздравительная телеграмма опубликована 25 марта на сайте правительства.

«В музеях благодаря вам сохраняются шедевры, а в библиотеках — редкие фолианты. Вы формируете уникальное многонациональное культурное пространство, которое объединяет миллионы людей. А главное — делаете все для того, чтобы российская культура развивалась, была живой, современной», — говорится в сообщении.

Медведев отметил, что работники культуры своими проектами и работами всегда дарят особые эмоции и незабываемые впечатления.

«В этот знаменательный день от всего сердца хочется поблагодарить вас за большую любовь к своему делу, пожелать творческих успехов, вдохновения», — добавил он.

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