Медведев поздравил врачей с профессиональным праздником

Вице-премьер РФ Дмитрий Медведев поблагодарил медицинских работников за благородный труд и преданность профессии и пожелал им удачи, здоровья, благополучия и новых достижений.

Поздравление опубликовано на сайте правительства.

«Вы — не только профессионалы высочайшей квалификации, но и люди, обладающие особыми качествами: терпением, внимательностью, умением сопереживать чужой боли», — отметил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что гордится успехами российских медицинских работников, благодаря которым удается побеждать тяжелые болезни, обеспечивать рост продолжительности активной жизни людей.

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