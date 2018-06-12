Медведев поздравил жителей страны с Днем России

День России отмечается 12 июня.

«С Днем России!» — написал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в честь Дня России во всех городах Краснодарского края пройдут массовые гуляния и концерты.

В Краснодаре 12 июня с 18:00 на Пушкинской площади выступят известные исполнители Ирина Дубцова, Эльвира Т и PLC, а также артисты творческих коллективов края. Послушать их можно будет бесплатно. Финальным аккордом празднований по всей Кубани станут фейерверки.

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