Медведев поздравил жителей России с наступающим Новым годом

Премьер-министр РФ 31 декабря поздравил граждан с наступающим Новым годом.

«Несмотря на зимнюю погоду, Новый год — это всегда очень теплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано. Так пусть все пожелания обязательно сбудутся!», — сказал Медведев.

Он выразил надежду, что в следующем году у каждого осуществятся самые заветные мечты, близкие люди будут счастливы и здоровы, а в домах останутся любовь и согласие, сообщается на сайте Правительства РФ.

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