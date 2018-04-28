Медведев позвал Обаму посмотреть на «разорванную в клочья» экономику РФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев 28 апреля отметил, что страна прошла стресс-тест, экономика живет, социальная сфера развивается.

Медведев в интервью телеканалу «Россия 1» напомнил о словах экс-президента США Барака Обамы о том, что российская экономика будет порвана в клочья.

«Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — цитирует премьер-министра телеканал «360».

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