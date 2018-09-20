Медведев: правительство предусмотрело изменение пенсионного возраста в бюджете ПФР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 20 сентября во время заседания правительства сообщил, что проект Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год предусматривает увеличение пенсий выше инфляции.

«В бюджете пенсионного фонда мы учли будущие изменения пенсионной системы. Предусмотрели деньги на повышение пенсий выше инфляции», — сказал Дмитрий Медведев.

По словам главы кабмина, средний годовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров за три года превысит прожиточный минимум пенсионеров почти в два раза.

Он добавил, что бюджет медицинского фонда сформирован исходя из установленной ставки тарифа — 22% страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию.

Глава правительства добавил, что вложенные деньги пойдут на повышение уровня медицины. В частности, в базовую программу ОМС включат новые виды высокотехнологичной помощи. Кроме того, деньги пойдут на привлечение медицинских специалистов в больницы, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 29 августа предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Путин считает, что надо сохранить все федеральные и региональные льготы пенсионерам и ввести надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет будут сохранены.

Президент РФ внес в Госдуму поправки к пенсионному законопроекту.

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